POL-PDKL: Jugendlicher aus Gruppe heraus attackiert

Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - Am Montagmittag im Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 14:20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines grauen BMW. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug kurz auf einem Parkplatz in der Ringstraße abgestellt. Die Polizei in Rockenhausen ermittelt nun wegen Diebstahls an einem Kraftfahrzeug und bittet um Ihre Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise geben? Informationen, ...

