Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, gegen 18.20 Uhr, befuhr der 23-jährige Fahrer eines Kleintransporters in Saalfeld die Fleischgasse in Richtung Markt. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam er ins Rutschen und kollidierte mit einem abgeparkten Fahrzeug. In der weiteren Folge schob er dieses noch gegen zwei weitere PKW. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden.

