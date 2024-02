Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbörse entwendet

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 23.02.2024, gegen 14:30 Uhr befand sich eine 85-jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt eines Einkaufszentrums am Fackelrondell. Bisher unbekannte Täter entwendeten der Frau die Geldbörse aus der Tasche, welche im Einkaufswagen stand. Unter anderem befand sich in dieser ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. Wertvolle Tipps zur Vermeidung solcher Taten finden sie hier: https://polizei-beratung.extrapol.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell