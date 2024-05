Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 15.00 Uhr, befuhr der 44-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt die Schwarzburger Chaussee in Richtung Saalfeld. Hier fuhr er auf einen vor ihm befindlichen PKW auf und schob diesen noch gegen ein weiteres Fahrzeug. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem 44-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

