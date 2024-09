Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer beschädigt geparktes Fahrzeug und flüchtet

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Dienstnachmittag, kurz vor 18 Uhr, stieß ein Radfahrer in der Talstraße mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug zusammen. Obwohl sich der Radfahrer laut Zeugen am Knie sowie der Hand verletzt haben soll, flüchtete er von der Unfallstelle. Zeugen beschreiben den Fahrradfahrer wie folgt: kräftige Statur, trug ein grau/braunes Shirt sowie eine Glatze. Auffällig seien die beiden Satteltaschen am Fahrrad gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet habe oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, sich bei der Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-0 oder per Mail (pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell