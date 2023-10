LPI-SHL: Vorfahrt genommen

Hildburghausen (ots) - Am Montag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Klinikums in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Die Geschädigte bemerkte gegen 16:30 Uhr den Schaden an der rechten hinteren Seite ihres Autos. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0263809/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

