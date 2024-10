Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 35-jährige bei Ladendiebstahl erwischt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Markt, Samstag, 05.10.2024, 13.40 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Samstagmittag hielt sich eine 35-jährige Frau in einem Drogeriemarkt an der oben genannten Örtlichkeit auf und verstaute während ihres Aufenthaltes mehrere Hygiene sowie Schreibwarenartikel in ihrer mitgeführten Umhängetasche. Hierbei wurde sie von dem 43-jährigen Ladendetektiv beobachtet. Im weiteren Verlauf passierte sie den Kassenbereich ohne die verstaute Ware im Wert von rund 115 Euro zu bezahlen, weshalb sie durch den Ladendetektiv auf die Tathandlung angesprochen wurde.

Neben einem Hausverbot hat sie nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl zu erwarten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell