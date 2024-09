Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw-Brand in Odenkirchener Tiefgarage

Mönchengladbach (ots)

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Mittwoch, 4. September, gegen 5.50 Uhr an der Straße zur Burgmühle in einer Tiefgarage ein Auto in Brand.

Anwohner verständigten Feuerwehr und Polizei. Den Feuerwehrleuten gelang es schnell, den Brand zu löschen. An dem Auto entstand jedoch Totalschaden. Feuer und Rauch beschädigten zudem Teile der Tiefgarage, die die Polizei danach vorläufig absperrte. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie schließt Brandstiftung nicht aus und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, das mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnte, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

