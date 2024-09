Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Wochen nach Schulstart: Fazit der Verkehrskontrollen

Mönchengladbach (ots)

Rund zwei Wochen nach dem Ende der Sommerferien hat die Polizei eine erste Bilanz zur Schulwegsicherung gezogen.

Damit alle Kinder, insbesondere die Erstklässler, sicher in ihren Schulen ankommen, hat die Polizei Mönchengladbach sich in den vergangenen 14 Tagen intensiv um die Schulwegsicherung gekümmert. Im Einsatz waren Kolleginnen und Kollegen des Bezirks- und des Verkehrsdienstes, der Kradgruppe, den Polizeiwachen in Mönchengladbach und Rheydt sowie das Team Verkehrsunfallprävention / Opferschutz.

Schulwegunfälle gab es in den ersten 14 Tagen nach Ende der Sommerferien erfreulicherweise keine, Verkehrsverstöße blieben jedoch vor den Schultoren nicht aus: Die Einsatzkräfte erhoben 42 Verwarngelder, den Großteil davon wegen Falschparkens. Die gleiche Anzahl gab es dann noch einmal an schriftlichen Verwarnungen, hierbei entfielen knapp die Hälfte auf Parkverstöße. Hinzu kamen je eine Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeige.

Neben Park- und Haltverstößen ging es bei den meisten Verkehrsteilnehmern darum, dass sie nicht angeschnallt waren oder ihre Kinder nicht ordnungsgemäß in einem Kindersitz gesichert hatten.

Der schwerpunktmäßige Einsatz war auch eine gute Gelegenheit, mit Lehrern, Eltern, Kindern und anderen Verkehrsteilnehmer über die Gefahren auf Schulwegen ins Gespräch zu kommen. Insgesamt führten die Beamten 29 längere Bürgergespräche.

Zusätzlich sensibilisierten im Stadtgebiet Banner mit der Aufschrift "Brems dich! Schule hat begonnen!" und die Präventionsfigur "KIM" für ein rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr.

Die Polizei ist weiterhin aktiv, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Sie appelliert noch einmal an alle Verkehrsteilnehmer: Bitte fahren Sie vorausschauend und seien Sie insbesondere in der Nähe von Schulen immer bremsbereit.

Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen freiwilligen Verkehrshelfern (Eltern- und Schülerlotsen) der Verkehrswacht. (et)

