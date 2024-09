Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf: Frau stiehlt Bargeld aus Kasse und flüchtet

Mönchengladbach (ots)

Aus einem Geschäft an der Lüpertzender Straße in Gladbach hat am Mittwoch, 4. September, um 17.45 Uhr eine unbekannte Frau Bargeld gestohlen.

Laut Mitarbeitern betrat die Frau scheinbar als Kundin das Geschäft und wollte einen Artikel mit einem hohen Geldschein bezahlen. Die Verkäuferin öffnete eine Geldkassette, um daraus Wechselgeld zu entnehmen. Dabei griff die Unbekannte plötzlich nach dem Geld in der Kassette, erlangte mehrere Scheine und flüchtete damit aus dem Geschäft. Die Verkäuferin eilte ihr nach. Draußen auf der Straße drehte sich die Diebin um und schubste die Verkäuferin von sich weg. Dann stieg sie zu zwei wartenden Männern in einen Ford Fiesta mit einem ausländischen Kennzeichen und fuhr davon.

Zu der Täterin liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor: Sie ist etwa 35 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Zeugen beschrieben ihren Phänotypus als mutmaßlich indisch. Sie hatte schulterlange schwarze Haare, trug ein lila-farbenes Oberteil und eine dunkelblaue Jeans und hatte ein Nasenpiercing.

Wie viel Bargeld sie genau erbeutete, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Die Polizei fahndete ohne Erfolg nach der Frau und nach dem Fahrzeug. Sie ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell