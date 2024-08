Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ereignisreicher Tag für den Rettungsdienst der Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Der Wochenendstart hielt für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Feuerwehr eine große Anzahl an Einsätzen bereit. Von Schichtbeginn um 8 Uhr bis 22 Uhr rückten die Rettungswagen der Dinslakener Wehr bereits zu 32 Notfällen aus. Hierbei wurden sie bei 5 Einsätzen auch durch ein Löschfahrzeug unterstützt. Die meisten Einsätze waren dabei auf Krankheiten mit innerer Ursache, wie z.B. Kreislaufversagen, zurück zu führen. So wurden der Rettungsdienst beispielsweise in einem Fall zum Sportgelände des SUS 09 alarmiert. Dort war der Trainer der ersten Herrenmannschaft kurz vor Beginn des ersten Saisonspiels kollabiert. Er wurde bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits professionell durch Dennis Strewginski, den Leiter der Fußballabteilung der hauptberuflich ebenfalls bei der Feuerwehr Dinslaken beschäftigt ist, sowie zwei weitere fachkundige Ersthelfer versorgt. Der Rettungswagen konnte so an die gute Vorbehandlung anschließen und den stabilisierten Patienten in ein Weseler Krankenhaus transportieren.

