FW Dinslaken: Schwarzschwan gerettet

Dinslaken

Heute gegen 20:30 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken für das Stichwort "Tier in Not" alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein Schwarzschwan, auch Trauerschwan genannt, sich verlaufen hatte. Mit Hilfe der Polizei konnte der Schwan gefangen und mit einer Transportbox zum Rotbachsee gebracht werden. Dort schwamm dieser dem Sonnenuntergang entgegen. Nach Angaben aus 2022 vom NABU leben in Deutschland nur 60 bis 70 dieser Schwäne. Ursprünglich kommt diese Art aus Australien.

