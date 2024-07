Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Blitzeinschlag in Brückenkran

In der heutigen Mittagszeit zog ein starkes Gewitter über das Stadtgebiet von Dinslaken. Zahlreiche Blitze gingen zu Boden. Einer von ihnen schlug jedoch in einen Brückenkran eines metallverarbeitenden Betriebes an der Luisenstraße ein. Dadurch wurde der Kranführer in seiner Kanzel verletzt. Da man bei einem Blitzeinschlag mit schweren Verletzungen rechnen muss, wurde durch die Rettungsleitstelle Wesel ein Notarztsystem des Rettungsdienstes und die Feuerwehr Dinslaken dorthin alarmiert. Glücklicherweise konnte der Kranführer lediglich leicht verletzt den Kran nach kurzer Zeit selbstständig verlassen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann in ein örtliches Krankenhaus transportiert, welches er bereits am Nachmittag wieder verlassen konnte. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell