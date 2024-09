POL-MG: Verkehrsunfall in Odenkirchen: 64-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Eine unbekannte Frau hat am Montag, 2. September, gegen 14.30 Uhr versucht, einer 37-Jährigen ihre Handtasche zu rauben. Die 37-Jährige ging zu Fuß über einen Garagenhof von der Erlenstraße in Richtung Zedernstraße. Dort sei eine Frau auf einem schwarzen E-Scooter an ihr vorbeigefahren und habe versucht, ihr ihre Umhängetasche zu entreißen. Die Frau auf dem E-Scooter soll 30 bis 40 Jahre ...

