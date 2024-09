POL-MG: Versuchter Raub: Frau auf E-Scooter gesucht

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 28. August, soll in einem Linienbus in Mönchengladbach eine 26-jährige Frau zu Fall gekommen sein. Dabei soll sich die Geschädigte Verletzungen zugezogen haben, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach eigenen Angaben fuhr die 26-Jährige gegen 11 Uhr mit der Linie 20 in Richtung der Rheydter Innenstadt. Kurz nach der ...

