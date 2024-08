POL-GT: Vermisster aus dem Bereich Versmold wieder da

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (13.08., 04.15 Uhr) meldeten Zeugen einen brennenden Skoda an der Meißener Straße. Der Pkw stand am Fahrbahnrand innerhalb der Wohnsiedlung im Ortsteil Blankenhagen und brannte beim Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte in voller Ausdehnung. Ein dahinter stehender VW brannte ebenfalls im vorderen Bereich. Ersten Erkenntnissen nach ist das Feuer von dem Skoda auf ...

