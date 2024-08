Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand an der Meißener Straße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (13.08., 04.15 Uhr) meldeten Zeugen einen brennenden Skoda an der Meißener Straße. Der Pkw stand am Fahrbahnrand innerhalb der Wohnsiedlung im Ortsteil Blankenhagen und brannte beim Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte in voller Ausdehnung. Ein dahinter stehender VW brannte ebenfalls im vorderen Bereich. Ersten Erkenntnissen nach ist das Feuer von dem Skoda auf den Passat übergegangen. Ein weiteres Auto, ein Opel, wurde durch die Hitzenentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Skoda und der VW sind nicht mehr fahrbereit.

Die Ermittlungen zu der Brandursache wurden bereits in der Nacht eingeleitet. Bislang können keine weiteren Angaben dazu gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell