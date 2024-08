Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung im Laibachtunnel - Polizei sucht weitere Zeugen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.08., 01.25 Uhr) kam es im Laibachtunnel unter der Osnabrücker Straße zu einer Auseinandersetzung eines 27-jährigen Mannes mit vier bislang unbekannten jungen Männern.

Den Erkenntnissen zufolge nutzte der Mann den Tunnel in Richtung Lindenbad und wurde dort von der Gruppe unmittelbar angesprochen und bedroht. In der Folge kam es zu einem Schlagabtausch, bei dem ein junger Mann aus der Gruppe auch ein Messer in der Hand hielt. Der 27-Jährige wehrte weitere Schläge ab, floh in Richtung Hallenbad und verständigte die Polizei. Er wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Gruppe flüchtete in Richtung Laibach.

Der Beschreibung nach waren die vier jungen Männer zwischen 20 - 25 Jahren alt. Der Täter der ein Messer in der Hand hielt, war etwa 1,75 - 1,80 Meter groß mit einer kräftigen Statur. Ein weiterer Täter war etwa gleich groß und hatte rote lockige Haare.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Geschehen machen oder hat rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell