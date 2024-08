Polizei Gütersloh

POL-GT: Verfolgung in Steinhagen -Männer flüchten

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Samstagmorgen (10.08., 03.30 Uhr) beabsichtigten Polizisten der Kreispolizeibehörde Gütersloh einen Kleintransporter an der Woerdener Straße zu kontrollieren. Der Fahrer fiel den Beamten durch seine unsichere Fahrweise auf. Als die Beamten an den Wagen traten, fuhr der Fahrer plötzlich weiter. Er beschleunigte stark und fuhr in Richtung Bielefeld. Er fuhr anschließend über die Liebigstraße auf die Gottlieb-Daimler Straße. Der Fahrer des Transporter stoppte erst, als er von einem Wanderweg, welcher sich an die Gottlieb-Daimler Straße anschließt, über eine Böschung in den Pulverbach geriet und mit einer Mauer gegenüberliegenden Mauer kollidierte. Die Beamten, welche hinter dem Transporter herfuhren, sahen von der Beifahrerseite aus einen Mann mit einer roten Jacke flüchten. In dem Auto befand sich ein leicht verletzter Mann. Dieser wurde verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Es handelt sich um einen 17-jährigen Mann aus Detmold. Der verunfallte Ford Transit wurde sichergestellt.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere verletzte Personen in der Umgebung aufhielten, wurde die örtliche Feuerwehr zur Ausleuchtung des Unfallorts hinzugezogen. Gewässerverunreinigungen konnten nicht festgestellt werden.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu flüchtenden Personen machen? Es handelt sich vermutlich um zwei Männer. Wem ist der weiße Transporter eines Fahrzeugverleihers schon in den Stunden zuvor in der Umgebung aufgefallen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

