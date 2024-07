FW Hünxe: Person in verschlossener Wohung

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

Am 25.07.24 gegen 13:20 Uhr, wurde die Einheit Hünxe mit dem Stichwort "Person in verschlossener Wohnung" alarmiert. In der Erkundungsphase konnte die Person wohlbehalten angetroffen werden. Medizinische Maßnahmen mussten durch den mitalarmierten Rettungsdienst nicht durchgeführt werden. Nach ca. 25 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Einsatzkräfte konnten wieder zu ihrem Standort einrücken.

