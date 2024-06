Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, den 12.06.2024 kam es gegen 06:30 Uhr auf der Landstraße 532 zwischen Schifferstadt und Waldsee zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einen PKW und einem Kleinkraftrad. Eine 23jährige PKW-Fahrerin fuhr von der B9 aus Speyer kommend an der Anschlussstelle Waldsee-Nord ab und wollte nach links in Richtung Schifferstadt abbiegen. Hierbei kollidierte sie aus bislang nicht geklärter Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten 63jährigen Fahrer des Kleinkraftrades, welcher die Landstraße in Richtung Waldsee befuhr. Der 63jährige Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht. Von der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt, Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle wurden mit einer polizeilichen Drohne gefertigt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt, die Landstraße und die Abfahrt der Bundesstraße waren bis ca. 09:45 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Schifferstadt dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 / 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

