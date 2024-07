Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Zusammenarbeit stärken - Feuerwehr und THW üben an Bundesschule in Hoya

Hünxe (ots)

Was macht eigentlich das THW und welche Möglichkeiten hat die Feuerwehr? Um diese und viele andere Detailfragen zu klären, lud das Technische Hilfswerk Dinslaken die Freiwillige Feuerwehr Hünxe zu einem Übungswochenende ein. Dazu machten sich 20 THWler und sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr in einem Konvoi aus THW-Fahrzeugen auf den Weg nach Niedersachsen. Von Freitag, den 12. Juli bis Sonntag, den 14. Juli konnten die Kameradinnen und Kameraden beider Hilfsorganisationen das Übungsgelände der THW-Bundesschule in Hoya nutzen.

In der ersten Nacht stand die Personensuche auf dem Übungsplan. Neben dem Bewegen in dunklem und unwegsamem Gelände wurden auch Personen in Trümmerfeldern sowie eine im Keller verschüttete Person gesucht und erfolgreich gerettet. Dazu wurden verschiedene technische Hilfsmittel aufgebaut und den Mitgliedern beider Einheiten gegenseitig erklärt.

Nach einer kurzen Nacht ging es am frühen Samstagmorgen weiter. Nun galt es, vermisste Personen in eingestürzten Häusern zu finden. Eine weitere Aufgabe war die Rettung einer verletzten Person aus einem Gebäude mittels Seilbahn und Schleifkorbtrage. Den Abschluss bildeten Atemschutzübungen mit gemischten Trupps aus Feuerwehr und THW.

Am Sonntag rollte der Konvoi mit glücklichen, aber auch erschöpften Kameradinnen und Kameraden zurück nach Dinslaken. Die Zusammenarbeit funktionierte reibungslos und soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.

