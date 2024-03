Polizei Gütersloh

POL-GT: Sachbeschädigungen in Werther (Westf.) - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Am vergangenen Wochenende (09. - 11.03.) haben sich Vandalen an verschiedenen Örtlichkeiten in Werther ausgelassen. An der Haller Straße, der Bielefelder Straße, der Ravensberger Straße und an der Rosenstraße wurden jeweils Autospiegel beschädigt. Auf dem Sportplatz am Meyerfeld wurden an einigen Toren die Netze zerschnitten. Zudem meldeten Zeugen mehrere Schmierereien an einer Holzhütte einer Kindertagesstätte am Teutoburger-Wald-Weg. Es handelte sich um verfassungswidrige Zeichen.

Die Polizei Gütersloh hat dazu Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aufgrund der räumlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang nicht unwahrscheinlich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Wochenende verdächtige Beobachtungen an den genannten Örtlichkeiten gemacht? Hinweise nimmt die Polizei über die Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

