Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall im Rietberger Ortsteil Neuenkirchen

Gütersloh (ots)

Rietberg/Neuenkirchen (CJ) - Am 11.08.2024 gegen 20:00 Uhr wollte ein 22-jähriger Rietberger mit seinem Pkw VW Golf von der Langen Straße nach links in die Gütersloher Straße abbiegen. Eine hinter ihm fahrende Rietbergerin überholte ihn dabei links, und wollte in Richtung Kreisverkehr weiterfahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw Dacia der 22-jährigen Rietbergerin wurde durch den Zusammenstoß nach links versetzt und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Verkehrszeichen sowie einer Hauswand im Einmündungsbereich. Der Rietberger konnte mit seinem Pkw in die Gütersloher Straße einbiegen und kam kurz darauf zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligten befanden sich alleine in ihren Fahrzeugen. Die vor Ort eingesetzten Rettungsdienste fuhren die jeweils leicht verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser. Der Pkw Dacia wurde durch den Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Einmündungsbereich blieb in der Zeit der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

