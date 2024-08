POL-GT: E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - In der Zeit von Samstagnachmittag auf Sonntagmittag (10.08., 16.00 Uhr - 11.08., 13.45 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Wohnhaus an der Meller Straße verschafft. Die Einbrecher gelangten durch ein Fenster in die Wohnräume und durchsuchten diese anschließend nach Wertgegenständen. Den Feststellungen zufolge wurden ein Computertablet, ein Laptop sowie ...

