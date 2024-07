Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.07.2024.

Täterschaft entwendete hochwertiges Fahrzeug.

Salzgitter, Bad, Kurze Büsche, 11.07.2024, 19:30 Uhr-12.07.2024, 07:45 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft entwendete den vor dem Wohnhaus abgestellten grauen Mercedes und verursachte hierdurch einen Schaden von mindestens 36.000 Euro. Die Polizei kann keine Angaben zum Tatgeschehen machen.

Zeugen, denen zur Tatzeit oder auch in der Zeit davor auffällige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 in Verbindung zu setzen.

