Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifen an acht PKW zerstochen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Aufmerksame Zeugen erwischten einen Unbekannten, der am Dienstag, 23.01.2024, mutwillig zahlreiche Reifen an geparkten PKW beschädigte. Die Polizei sucht Zeugen.

Anwohner der Wilbrandstraße nahmen gegen 03:00 Uhr verdächtige Geräusche von der Straße wahr. Ein 31-jähriger Bielefelder trat daraufhin auf die Straße und sah im Bereich der Straße Am Töllenkamp eine männliche Person, die neben einem Autoreifen kniete. Während der Zeuge die Polizei rief, leuchtete er mit seiner Taschenlampe in Richtung des Täters, der daraufhin die Flucht in Richtung Detmolder Straße ergriff. Der Bielefelder nahm die Verfolgung des Flüchtenden bis zur Vormbaumstraße auf, wo der Täter in Richtung Prießallee lief, und verlor ihn dort aus den Augen.

Die Polizisten stellten fest, dass die Reifen an einem BMW X4, drei PKW Ford, einem Toyota Auris und an drei Volkswagen zerstochen worden waren. Der Schaden wird auf circa 1650 Euro geschätzt.

Der Täter wird als circa 175 bis 185 cm groß, mit kurzen Haaren und schmaler Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke, dunkle Jeans und dunkle Turnschuhe

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell