Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Reisegepäck aus Auto gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In einer Tiefgarage in der Straße "Im Carree" schlug ein Unbekannter am Montag (04.12.) in der Zeit zwischen 18:45 und 19:30 Uhr eine Scheibe eines schwarzen VW Golf ein. Anschließend entwendete der Kriminelle mehrere Gepäckstücke aus dem Kofferraum und flüchtete unbemerkt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell