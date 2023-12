POL-DADI: Weiterstadt: Zeugen und mögliche Geschädigte nach Unfall mit Linienbus gesucht

Darmstadt (ots) - Am Sonntag (03.12.) gegen 12:15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Seat Tarraco in weiß, der die Heidelberger Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Heidelberger Straße, Ecke Landskronstraße. Der Verursacher entfernte sich in Richtung Landskronstraße unerlaubt von ...

