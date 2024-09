POL-MG: Zeugensuche nach mutmaßlichem Sturzgeschehen im Linienbus

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitag, 30. August, und Sonntag, 1. September, aus einem Transporter in Hockstein und einem Lastwagen in Wanlo verschiedene Gegenstände gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand parkte der Fahrer eines Lastwagens sein Fahrzeug am Freitag gegen 19 Uhr an der Straße Herrather Linde. Als er dann am Samstag gegen 3 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, bemerkte er eine ...

