POL-MG: Einbruch in Wohnung in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots) - Ein 87-jähriger Mann ist am Freitag, 30. August, in Folge eines Verkehrsunfalls ohne Fremdbeteiligung verstorben. Der Alleinunfall mit einem vierrädrigen Elektroscooter für Senioren ereignete sich bereits am Donnerstag, 15. August. Der Mann war gegen 14.30 Uhr mit dem Fahrzeug auf dem Gehweg an der Ueddinger Straße an einem Bordstein gestürzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, ...

