Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug durch Kontaktanzeige in einer Zeitung

Wegberg (ots)

Ein Senior aus Wegberg meldete sich zwischen dem 10. Dezember (Sonntag) und 22. Dezember (Freitag) auf eine Kontaktanzeige in einer Zeitung bei der dort angegebenen Telefonnummer. Es meldete sich ein Anrufbeantworter und der 84-jährige legte auf. Kurze Zeit später wurde er von einer Frau zurückgerufen. Im Verlauf des Telefonates gab die Frau an, ein Haus in der Schweiz geerbt zu haben, dass Sie verkaufen wolle. Um den Notar zu bezahlen, der mit dem Verkauf beauftragt wurde, benötige sie aber noch 7800 Euro, da sie selbst nur 500 Euro besitzen würde. An dem verabredeten Treffpunkt auf dem Parkplatz eines Discounters an der Fußbachstraße erschien dann aber keine Frau, sondern ihr angeblicher Rechtsanwalt und nahm das Bargeld entgegen. Die Frau hatte vorher telefonisch von einem Autounfall berichtet, weshalb sie selbst nicht kommen könne. Am nächsten Tag meldete sich die Frau erneut und bat um Geld für die Reparatur ihres Wagens. Darauf ging der Wegberger dann nicht mehr ein, sondern wendete sich an die Polizei.

