POL-SUL: Sachbeschädigung an sieben Fahrzeugen in Friedrichsthal

Friedrichsthal (ots)

In der Nacht von Montag (09.01.2023) auf Dienstag (10.01.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Täter insgesamt sieben parkende Pkw. Die Fahrzeuge standen in den angrenzenden Straßen: Stockbachstraße, Schmidtbornstraße und der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Friedrichsthal. An allen Pkw wurde jeweils ein Reifen mit einem spitzen Gegenstand (vermutlich einem Messer) beschädigt, sodass ein Austausch der Reifen notwendig wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Sulzbach, unter der Telefonnummer: 06897-933 0, in Verbindung zu setzen.

