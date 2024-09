Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter raubt Seniorin Schmuck vom Handgelenk

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch, 4. September, um 15.56 Uhr an der Gracht in Rheydt eine 80-jährige Frau im Hausflur eines Mehrfamilienhauses überfallen und beraubt.

Laut eigenen Angaben war die 80-Jährige gerade mit Einkäufen nach Hause zurückgekehrt und befand sich im Hausflur, als sich durch die noch nicht ganz zugefallene Eingangstür der Unbekannte hineinstahl. Er stieß sie gegen eine Wohnungstür und riss ihr dabei zwei goldene Armbänder vom Handgelenk. Mit seiner Beute rannte er aus dem Haus. Zeugen berichteten, dass der Mann auf einem schwarzen E-Scooter in Richtung des Parkplatzes an der Gracht und dann weiter in Richtung eines Verbindungswegs zur Wilhelm-Strauß-Straße geflüchtet sei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei führten nicht zum Erfolg. Der Täter ist circa 20 bis 30 Jahre alt, ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat Zeugen zufolge ein südländisches Aussehen, dunkle Haare und eine schlanke Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose mit einem weißen Streifen an der Seite und eine schwarze Kappe. Die Polizei bittet um Hinweise zu seiner Identität. Diese nimmt sie unter der 02161-290 entgegen. (jn)

