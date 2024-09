Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall: Person auf Fahrrad stößt gegen Fußgänger (67) und flüchtet

Mönchengladbach (ots)

An der Straße Jägersteg in Wickrath-Buchholz soll sich am Dienstag, 3. September, um 13 Uhr ein Verkehrsunfall zugetragen haben, bei dem eine unbekannte Person auf einem Fahrrad einen 67-jährigen Fußgänger angefahren und ihm schwere Verletzungen zugefügt haben soll. Die Person auf dem Fahrrad sei anschließend vom Unfallort geflüchtet.

Rettungskräfte brachten den Verletzten später in ein Krankenhaus, wo Ärzte ihn stationär aufnahmen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zur Identität des beteiligten Radfahrers oder der Radfahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell