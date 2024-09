Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schulwegunfall mit einer leicht verletzten 18-Jährigen

Moers (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, 06.09.2024, ereignete sich auf der Römerstraße in Moers-Asberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Moerserin leicht verletzt wurde.

Die 18-Jährige wurde von ihrer Mutter an der Einmündung zur Bergheimer Straße aus dem Auto gelassen. Die 18-Jährige rannte daraufhin auf die gegenüberliegende Straßenseite, um den dort haltenden Bus zu erreichen. Dabei achtete die 18-Jährige nicht auf den fließenden Verkehr, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 43-jährigen Duisburgerin kam, die die Römerstraße aus Richtung Ruhrorter Straße kommend in Richtung Duisburg befuhr.

Die 43-Jährige konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 18-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Ein Rettungswagen brachte die 18-Jährige in ein örtliches Krankenhaus. Wie durch ein Wunder blieb die 18-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Römerstraße zwischen Ruhrorter Straße und Hochemmericher Straße in der Zeit von 07:50 Uhr bis 08:30 Uhr. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell