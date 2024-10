POL-HAM: Schwerpunkteinsatz der Polizei Hamm - Straßenkriminalität im Fokus

Hamm-Herringen (ots) - Ein Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße führte am Dienstag, 8. Oktober, gegen 13.20 Uhr zu Verkehrsstörungen - eine Frau verletzte sich leicht. Eine 51-jährige Citroën-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Dortmunder Straße in Richtung Westen unterwegs. In Höhe eines Autohauses geriet sie nach links in den Gegenverkehr, touchierte ...

