POL Schwaben Nord: Überlaute Party in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntagmorgen (06.10.2024) rückte die Polizei mit mehreren Einsatzkräften zu einer Ruhestörung mit vielen Personen in der Jakoberstraße an.

Gegen 02.00 Uhr feierte eine größere Personengruppe lautstark eine Party in der Jakoberstraße. Als die Polizei die Einhaltung der vorgeschriebenen Lautstärke forderte, entwickelte sich ein lautstarker Streit mit mehreren Personen. Die Polizei beruhigte die Situation mit hinzugerufenen Einsatzkräften. Die Einsatzkräfte brachten zwei Personen in den Arrest, zwei weitere Personen erhielten einen Platzverweis.

Eine Person verletzte sich bei der Gewahrsamnahme leicht selbst.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ruhestörung, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

