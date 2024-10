POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooterfahrer unter Drogen

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Freitag (04.10.2024) in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 19.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Opel am Unteren Talweg und fuhr im Anschluss davon. Es entstand so ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen. Lechhausen - In der Zeit ...

