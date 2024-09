Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Unfälle mit Radfahrern am Wochenende

Viersen-Dülken (ots)

Zwei Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren, ereigneten sich am Wochenende in Dülken. Am Freitag, den 27. September, kam es um 13:30 Uhr zu einem Unfall in der Hospitalstraße in Dülken. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Viersen fuhr auf der Straße "Ostgraben". An der Kreuzung zur Hospitalstraße fuhr sie aufgrund der Rechts-vor-Links-Regelung weiter geradeaus. Ein 76-jähriger Radfahrer, ebenfalls aus Viersen, fuhr auf der Hospitalstraße in Richtung Moselstraße und stürzte, nachdem er versuchte zu bremsen. Es kam jedoch nicht zu einem Zusammenstoß mit dem Auto. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Unfall ereignete sich am Sonntag, den 29. September, gegen 18:30 Uhr in der Augustastraße in Dülken. Hier fuhr eine 37-Jährige aus Viersen in Richtung Lange Straße. Plötzlich kollidierte ein 9-jähriger Junge aus Viersen mit seinem Fahrrad, welcher von rechts aus der Straße Westwall kam, mit der Beifahrerseite des Autos der Viersenerin. Er wurde durch die Kollision leicht verletzt. /jk (834)

