POL-VIE: Unfallverursacher flüchtet nach Auffahrunfall - ohne Führerschein unterwegs

Nettetal-Hinsbeck (ots) - In der Nacht von Freitag, 27. September, auf Samstag, 28. September, ist eine aussichtsplattform an der Krickenbecker Allee in Hinsbeck mutwillig beschädigt worden. Ein Mitarbeiter der Biologischen Station Krickenbecker Seen hatte den Schaden am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr festgestellt. Am Vorabend gegen 20 Uhr sei noch alles in Ordnung ...

mehr