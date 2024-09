Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alleinunfall - Ursache möglicherweise internistischer Hintergrund

Nettetal-Breyell (ots)

Am Samstagabend, den 28.09., kam es gegen 21 Uhr zu einem Unfall auf der Lobbericher Straße in Breyell. Ein 53-jähriger Nettetaler fuhr in Richtung Kaldenkirchen, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam, Straßenschilder und einen Baum touchierte und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Vor Ort war der Mann ansprechbar und offenbar nur leicht verletzt. Ein internistischer Hintergrund, der zum Unfall führte, kann nicht ausgeschlossen werden. Mit ihm im Auto war eine 13-Jährige, ebenfalls aus Nettetal, die auch leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. /jk (831)

