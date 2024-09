POL-VIE: Radfahrerin wird bei Alleinunfall schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Unbekannte brachen in beide Häuser eines Doppelhauses ein. Die Unbekannten hebelten zwischen 26.09.2024, 07:00 und 29.09.2024, 14:15 h gleich an beiden Haushälften eines Doppelhauses an der Straße Hochfeld die Terrassentüren auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 ...

