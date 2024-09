Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240929 Willich: Unfall mit vier Verletzten - Polizei ermittelt zur Ursache

Willich (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Unfall auf der Anrather Straße in Willich. Zwei Autos waren hier beteiligt, die nach derzeitigem Stand mit überhöhter Geschwindigkeit ortsauswärts unterwegs waren. Auf der Anrather Straße kam es offenbar zu einem Überholmanöver, das dann zu dem Unfall führte. Einer der Pkw prallte bei dem Unfall gegen eine Gartenmauer, der zweite kam in einem Vorgarten zum Stehen. Der Fahrer des ersten Pkw ist 18-Jahre alt, kommt aus Willich und wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Seine beiden Mitfahrer, 17-Jahre alt und ebenfalls aus Willich, wurden schwer verletzt. Am Steuer des zweiten Pkw saß ein 18-jähriger Mann aus Meerbusch - er wurde leicht verletzt. Seine 19 Jahre alte Beifahrerin blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Feuerwehrkräfte übernahmen die Sicherung der einsturzgefährdeten Mauer. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen unterstützte die Viersener Polizei bei der Unfallaufnahme. Zur genauen Unfallursache wird nun ermittelt. Insbesondere wird geprüft, ob sich die beiden Autos möglicherweise ein Rennen geliefert hatten. Der Verdacht hierzu ist jedoch bereits so konkret, dass die Fahrzeuge und Führerscheine der beiden beteiligten Unfallfahrer sichergestellt wurden. Alle Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Anrather Straße zwischen Weststraße und Industriestraße bis ca. 02:45 Uhr gesperrt. /wg (827)

