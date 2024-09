Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240928 Grefrath-Oedt: PKW fährt frontal in eine Hauswand - Fahrer und Beifahrerin verletzt - Blutprobe

Grefrath-Oedt (ots)

Am Samstag, 28.09.24 um 23:20 Uhr fuhr ein 23-jähriger Grefrather mit seinem PKW frontal in eine Hauswand eines Mehrfamilienhauses auf der Tönisvorster Straße in Grefrath-Oedt. Der Fahrer des PKW, der nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines war, verletzt sich dabei leicht. Seine 17-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Beide Personen wurden in nahegelegene, örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Der PKW und die Hauswand wurden stark beschädigt. Der Fahrer steht im Verdacht den Unfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verursacht zu haben. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. (825)

