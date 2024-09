Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240928 Willich-Anrath: Wohnungseinbruchdiebstahl - 2 Tatverdächtige konnten flüchten - Polizei sucht Zeugen

Willich-Anrath (ots)

Am Samstag, 28.09.24 gegen 22:00 Uhr brachen zwei Tatverdächtige in eine Wohnung eines Wohn- und Geschäftshauses auf der Straße "Auf dem Sand" in Willich-Anrath ein. Sie verschafften sich in der Abwesenheit des Wohnungseigentümers Zugang zur Wohnung, indem sie ein Fenster der Wohnung beschädigten. In der Wohnung durchsuchten sie dann mehrere Schränke. Nach der Tat entfernten sie sich zu Fuß in Richtung Sassengasse/Raiffeisenstraße. Aufmerksame Anwohner bemerkten die Tat und konnten die Täter noch flüchten sehen. Mutmaßlich stiegen die Personen in Tatortnähe in einen dunklen VW Polo ein und entfernten sich mit diesem Kfz., was aber nicht zweifelsfrei bekannt ist.

Beide Tatverdächtige können wie folgt beschrieben werden: circa 20-30 Jahre alt, schlank, dunkle Haare. Beide Personen trugen dunkle Oberbekleidung und führten augenscheinlich eine weiße, gefüllte Plastik-/Tragetüte mit.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (824)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell