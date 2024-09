Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240928 Viersen-Dülken: 19-jähriger schießt mit einer Luftdruckpistole in die Luft und wird in Gewahrsam genommen

Viersen-Dülken (ots)

Ein 19-jähriger Viersener schießt am Samstag, 28.09.24 gegen 01:20 Uhr auf der Börsenstraße in Dülken im Nahbereich einer Gaststätte mit einer Luftpistole in die Luft. Unvermittelt zog er die Luftdruckpistole in einem Gespräch mit Besuchern der Gaststätte auf der Straße aus seinem Hosenbund und schoss damit, ohne auf eine Person zu zielen, in die Luft. Die Luftdruckwaffe trug er zuvor verdeckt unter seiner Oberbekleidung. Zeugen verständigten daraufhin den Notruf der Polizei. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-jährige Tatverdächtige schnell ergriffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Während den polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten massiv. Die Luftdruckpistole wurde sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Es kam niemand zu Schaden. (821)

