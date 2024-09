Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schockanruf - Ältere Dame sollte Betrügern Geld übergeben

Kempen (ots)

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter konnte gestern verhindern, dass eine 85-jährige Frau aus Kempen einen hohen Geldbetrag an Betrüger übergibt. Die Frau erhielt einen Schockanruf, bei dem die Betrüger behaupteten, ihr Sohn habe einen schweren Unfall erlitten und die Staatsanwaltschaft fordere nun eine Geldzahlung. Der Bankmitarbeiter, dem der Vorfall verdächtig vorkam, alarmierte die Polizei und verhinderte so die Geldübergabe. Immer wieder versuchen professionelle Tätergruppen durch solche und ähnliche Schockanrufe an fremdes Hab und Gut zu gelangen. Die Kriminalprävention bietet für Bankmitarbeitende, größere Vereine oder Gruppen präventive Veranstaltungen an und informiert über aktuelle Betrugsphänomene. Erfahren Sie von Fachleuten, wie Sie sich und Ihre Mitmenschen vor solchen Trickbetrügereien schützen können. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0 und lassen sich zur Kriminalprävention weiterleiten. /jk (819)

