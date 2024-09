Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrzeug leicht im Gegenverkehr - Autofahrerin rutscht in die Leitplanke

Brüggen-Bracht-Hülst: (ots)

Ein Unfall kann auch dann ein Unfall sein, wenn es gar nicht zur Berührung zwischen zwei Fahrzeugen kommt. Das hat eine 31-jährige Krefelderin am Mittwochabend in einer Kurve bei Hülst auf der B221 erlebt. Die Frau war aus Richtung Kaldenkirchen kommend in Richtung Bracht unterwegs. In einer Kurve kam ihr ein dunkler Transporter entgegen. Besonders auffällig an diesem Wagen: Sein linkes Abblendlicht funktionierte nicht. Weil dieser Wagen in der Kurve auf ihre Fahrbahn kam, wich die Krefelderin aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Die Frau wurde leicht verletzt, am Auto entstand Sachschaden. Der Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht nun Zeuginnen und Zeugen und den Fahrer oder die Fahrerin des Transporters. Wer kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (817)

