POL-VIE: Fair Play sieht anders aus - jetzt ermittelt die Kripo

Willich (ots) - Bereits am 18. September kam es in Willich an der Einmündung Ackerstraße / Kantstraße zu einem Unfall, bei dem möglicherweis ein Kind verletzt wurde. Ein 51-jähriger Mönchengladbacher hatte sich bei der Polizei gemeldet und den Unfall angezeigt. Er war mit seinem Pkw an dem betreffenden Tag gegen 08.15 Uhr auf der Kantstraße in Richtung Ackerstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in ...

